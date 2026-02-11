Concert Académie Vocale en Vendée Romane Chapelle des Mineurs Faymoreau

Faymoreau

Concert Académie Vocale en Vendée Romane

Chapelle des Mineurs Allée de la Verrerie Faymoreau Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 21:00:00

fin : 2026-07-16 23:00:00

Date(s) :

2026-07-16

L’Académie Vocale en Vendée Romane organise tous les ans un stage à deux entités ;- une Master class de chant lyrique ;- un stage de chant choral.Au terme de notre 19ème édition qui se déroule du 11 au 17 juillet, l’AVVR propose deux concerts gratuits (libre participation).

Le concert du 16 juillet présente les stagiaires de la Master class ; ce sont des professionnels, préprofessionnels ou étudiants en musicologie.

Ce soir, ils présentent les œuvres qu’ils ont travaillées durant la semaine avec leur professeur, Alain Buet, baryton de renommée internationale.

Le Chœur de l’Académie fera une brève apparition dans le but de présenter le programme du concert du lendemain, dans l’Église de Foussais-Payré. .

Chapelle des Mineurs Allée de la Verrerie Faymoreau 85240 Vendée Pays de la Loire avvr.85240@gmail.com

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English :

Every year, the Acad%E9mie Vocale en Vend%E9e Romane organizes a workshop consisting of two parts: an opera singing master class; a choral singing workshop.At the conclusion of our 19th edition, taking place from July 11 to 17, the AVVR is offering two free concerts (donations welcome).

L’événement Concert Académie Vocale en Vendée Romane Faymoreau a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin