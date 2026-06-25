Concert Acad’ÔChœur réenchanter le monde rue Audry du Puyravault Rochefort dimanche 26 juillet 2026.

Rochefort

Concert Acad’ÔChœur réenchanter le monde

rue Audry du Puyravault Église Saint-Louis Rochefort Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires de minima sociaux, personnes en situation de handicap

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 16:00:00

fin : 2026-07-26 17:30:00

Date(s) :

2026-07-26

Acad’ÔChœur, le chœur académique d’adolescents de l’académie de Poitiers, propose cet été un nouveau programme intitulé Réenchanter le monde.

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rue Audry du Puyravault Église Saint-Louis Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine acadochoeur@ac-poitiers.fr

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English : Acad’ÔChœur Concert: Bringing Magic Back to the World

Acad’ÔChœur, the academic choir for teenagers from the Poitiers school district, is presenting a new programme this summer entitled ‘Re-enchanting the World’.

L’événement Concert Acad’ÔChœur réenchanter le monde Rochefort a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Rochefort Océan