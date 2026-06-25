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Concert Acad’ÔChœur réenchanter le monde rue Audry du Puyravault Rochefort

Concert Acad’ÔChœur réenchanter le monde rue Audry du Puyravault Rochefort dimanche 26 juillet 2026.

Lieu
rue Audry du Puyravault
Adresse
Église Saint-Louis
Ville
17300 Rochefort
Département
Charente-Maritime
Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Tarif
5 5 5 Tarif réduit moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires de minima sociaux, personnes en situation de handicap

Rochefort

Concert Acad’ÔChœur réenchanter le monde

rue Audry du Puyravault Église Saint-Louis Rochefort Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit
moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires de minima sociaux, personnes en situation de handicap

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 16:00:00
fin : 2026-07-26 17:30:00

Date(s) :
2026-07-26

Acad’ÔChœur, le chœur académique d’adolescents de l’académie de Poitiers, propose cet été un nouveau programme intitulé Réenchanter le monde.
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rue Audry du Puyravault Église Saint-Louis Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   acadochoeur@ac-poitiers.fr

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English : Acad’ÔChœur Concert: Bringing Magic Back to the World

Acad’ÔChœur, the academic choir for teenagers from the Poitiers school district, is presenting a new programme this summer entitled ‘Re-enchanting the World’.

L’événement Concert Acad’ÔChœur réenchanter le monde Rochefort a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Rochefort Océan

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