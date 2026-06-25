Concert Acad’ÔChœur réenchanter le monde rue Audry du Puyravault Rochefort
Concert Acad’ÔChœur réenchanter le monde rue Audry du Puyravault Rochefort dimanche 26 juillet 2026.
Rochefort
Concert Acad’ÔChœur réenchanter le monde
rue Audry du Puyravault Église Saint-Louis Rochefort Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires de minima sociaux, personnes en situation de handicap
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 16:00:00
fin : 2026-07-26 17:30:00
Date(s) :
2026-07-26
Acad’ÔChœur, le chœur académique d’adolescents de l’académie de Poitiers, propose cet été un nouveau programme intitulé Réenchanter le monde.
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rue Audry du Puyravault Église Saint-Louis Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine acadochoeur@ac-poitiers.fr
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English : Acad’ÔChœur Concert: Bringing Magic Back to the World
Acad’ÔChœur, the academic choir for teenagers from the Poitiers school district, is presenting a new programme this summer entitled ‘Re-enchanting the World’.
L’événement Concert Acad’ÔChœur réenchanter le monde Rochefort a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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