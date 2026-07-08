Visite thématique Les dames de Loti Maison de Pierre Loti Rochefort

Informations pratiques

Rochefort

Visite thématique Les dames de Loti

Maison de Pierre Loti 141 rue Pierre loti Rochefort Charente-Maritime

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 15:00:00

fin : 2026-09-09 16:30:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-08-12 2026-09-09

De l’enfance choyée à la maturité littéraire, les figures féminines et maternelles ont toujours accompagné Loti.

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Maison de Pierre Loti 141 rue Pierre loti Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 91 60 hebre@ville-rochefort.fr

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English : Themed tour: Loti’s ladies

From a pampered childhood to literary maturity, female and maternal figures have always been a constant presence in Loti’s life.

L’événement Visite thématique Les dames de Loti Rochefort a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Rochefort Océan