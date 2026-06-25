Concert Turbo Poulet Crew chemin de la Vieille Forme Rochefort
Concert Turbo Poulet Crew chemin de la Vieille Forme Rochefort mercredi 8 juillet 2026.
Rochefort
Concert Turbo Poulet Crew
chemin de la Vieille Forme Le Clos Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 18:30:00
fin : 2026-07-08 23:30:00
Date(s) :
2026-07-08
Dans le cadre de Les mercredis du Clos des concerts de groupes locaux, dans une ambiance conviviale, le tout dans le nouvel espace extérieur.
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chemin de la Vieille Forme Le Clos Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine leclos@mailo.com
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English : Concert Turbo Poulet Crew
Les mercredis du Clos: concerts by local bands, in a friendly atmosphere, all in the new outdoor space
L’événement Concert Turbo Poulet Crew Rochefort a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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