Concert Turbo Poulet Crew chemin de la Vieille Forme Rochefort mercredi 8 juillet 2026.

Rochefort

Concert Turbo Poulet Crew

chemin de la Vieille Forme Le Clos Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 18:30:00

fin : 2026-07-08 23:30:00

Date(s) :

2026-07-08

Dans le cadre de Les mercredis du Clos des concerts de groupes locaux, dans une ambiance conviviale, le tout dans le nouvel espace extérieur.

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chemin de la Vieille Forme Le Clos Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine leclos@mailo.com

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English : Concert Turbo Poulet Crew

Les mercredis du Clos: concerts by local bands, in a friendly atmosphere, all in the new outdoor space

L’événement Concert Turbo Poulet Crew Rochefort a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Rochefort Océan