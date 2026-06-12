Visite guidée la chambre océanienne de Pierre Loti Musée Hèbre Rochefort
Visite guidée la chambre océanienne de Pierre Loti Musée Hèbre Rochefort vendredi 10 juillet 2026.
Rochefort
Visite guidée la chambre océanienne de Pierre Loti
Musée Hèbre 63 avenue Charles De Gaulle Rochefort Charente-Maritime
Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 15:00:00
fin : 2026-08-13 16:30:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-08-13 2026-09-15
A travers la reconstitution de la cabine de Julien Viaud à bord de la frégate la Flore en 1872, plongez dans l’intimité de Pierre Loti.
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Musée Hèbre 63 avenue Charles De Gaulle Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 91 60 hebre@ville-rochefort.fr
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English : Guided tour: Pierre Loti’s Oceanic Room
Through a reconstruction of Julien Viaud’s cabin aboard the frigate La Flore in 1872, step into the private world of Pierre Loti.
L’événement Visite guidée la chambre océanienne de Pierre Loti Rochefort a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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