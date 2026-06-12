Visite guidée la chambre océanienne de Pierre Loti Musée Hèbre Rochefort

Rochefort

Visite guidée la chambre océanienne de Pierre Loti

Musée Hèbre 63 avenue Charles De Gaulle Rochefort Charente-Maritime

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 15:00:00

fin : 2026-08-13 16:30:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-08-13 2026-09-15

A travers la reconstitution de la cabine de Julien Viaud à bord de la frégate la Flore en 1872, plongez dans l’intimité de Pierre Loti.

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Musée Hèbre 63 avenue Charles De Gaulle Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 91 60 hebre@ville-rochefort.fr

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English : Guided tour: Pierre Loti’s Oceanic Room

Through a reconstruction of Julien Viaud’s cabin aboard the frigate La Flore in 1872, step into the private world of Pierre Loti.

L’événement Visite guidée la chambre océanienne de Pierre Loti Rochefort a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme Rochefort Océan