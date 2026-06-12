Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Visite guidée la chambre océanienne de Pierre Loti Musée Hèbre Rochefort

Visite guidée la chambre océanienne de Pierre Loti Musée Hèbre Rochefort vendredi 10 juillet 2026.

Lieu : Musée Hèbre

Adresse : 63 avenue Charles De Gaulle

Ville : 17300 Rochefort

Département : Charente-Maritime

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 5.5 5.5 5.5 Tarif réduit

Rochefort

Visite guidée la chambre océanienne de Pierre Loti

Musée Hèbre 63 avenue Charles De Gaulle Rochefort Charente-Maritime

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 15:00:00
fin : 2026-08-13 16:30:00

Date(s) :
2026-07-10 2026-08-13 2026-09-15

A travers la reconstitution de la cabine de Julien Viaud à bord de la frégate la Flore en 1872, plongez dans l’intimité de Pierre Loti.
  .

Musée Hèbre 63 avenue Charles De Gaulle Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 91 60  hebre@ville-rochefort.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Guided tour: Pierre Loti’s Oceanic Room

Through a reconstruction of Julien Viaud’s cabin aboard the frigate La Flore in 1872, step into the private world of Pierre Loti.

L’événement Visite guidée la chambre océanienne de Pierre Loti Rochefort a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme Rochefort Océan

À voir aussi à Rochefort (Charente-Maritime)