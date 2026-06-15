Les p’tits Boyards 2026 rue Toufaire Rochefort

Rochefort

Les p’tits Boyards 2026

rue Toufaire Jardin de la Marine Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-13

Tournoi national jeunes de tennis.

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rue Toufaire Jardin de la Marine Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 87 18 55 contact@sar-tennis.fr

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English : The Little Boyards 2026

National Junior Tennis Tournament.

L’événement Les p’tits Boyards 2026 Rochefort a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Rochefort Océan