Les p’tits Boyards 2026 rue Toufaire Rochefort
Les p’tits Boyards 2026 rue Toufaire Rochefort lundi 13 juillet 2026.
Rochefort
Les p’tits Boyards 2026
rue Toufaire Jardin de la Marine Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-13
Tournoi national jeunes de tennis.
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rue Toufaire Jardin de la Marine Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 87 18 55 contact@sar-tennis.fr
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English : The Little Boyards 2026
National Junior Tennis Tournament.
L’événement Les p’tits Boyards 2026 Rochefort a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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