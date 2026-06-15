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Les p’tits Boyards 2026 rue Toufaire Rochefort

Les p’tits Boyards 2026 rue Toufaire Rochefort lundi 13 juillet 2026.

Lieu : rue Toufaire

Adresse : Jardin de la Marine

Ville : 17300 Rochefort

Département : Charente-Maritime

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Tarif :

Rochefort

Les p’tits Boyards 2026

rue Toufaire Jardin de la Marine Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-13

Tournoi national jeunes de tennis.
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rue Toufaire Jardin de la Marine Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 87 18 55  contact@sar-tennis.fr

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English : The Little Boyards 2026

National Junior Tennis Tournament.

L’événement Les p’tits Boyards 2026 Rochefort a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Rochefort Océan

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