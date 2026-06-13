Visite guidée de l’exposition Mon petit théâtre de peau d’Âne Musée Hèbre Rochefort
Visite guidée de l’exposition Mon petit théâtre de peau d’Âne Musée Hèbre Rochefort mercredi 15 juillet 2026.
Rochefort
Visite guidée de l’exposition Mon petit théâtre de peau d’Âne
Musée Hèbre 63 avenue Charles De Gaulle Rochefort Charente-Maritime
Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 15:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-07-15 2026-08-02 2026-08-06 2026-08-28 2026-09-10
Venez profitez d’une visite guidée de l’exposition Mon petit théâtre de Peau d’Âne, réalisée par le plasticien de renommée internationale Jean-Michel Othoniel.
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Musée Hèbre 63 avenue Charles De Gaulle Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 91 60 hebre@ville-rochefort.fr
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English :
Come and enjoy a guided tour of the exhibition *Mon petit théâtre de Peau d’Âne*, created by the internationally renowned visual artist Jean-Michel Othoniel.
L’événement Visite guidée de l’exposition Mon petit théâtre de peau d’Âne Rochefort a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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