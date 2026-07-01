Fête nationale 13 juillet à Rochefort Rochefort
lundi 13 juillet 2026 · Rochefort
Informations pratiques
Rochefort
Fête nationale 13 juillet à Rochefort
Monument aux morts et port de plaisance Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 18:00:00
fin : 2026-07-13 01:30:00
Date(s) :
2026-07-13
Un rendez-vous pour célébrer ensemble la fête nationale !
Les festivités débuteront dès 18h avec le défilé, puis se poursuivront avec une grande soirée festive.
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Monument aux morts et port de plaisance Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 65 00 mairie@ville-rochefort.fr
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English : National Day 13 July in Rochefort
An event to celebrate the National Day together!
Festivities will begin at 5 p.m. with the parade, followed by a lively evening of music and celebration with a DJ.
L’événement Fête nationale 13 juillet à Rochefort Rochefort a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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