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Fête nationale 13 juillet à Rochefort Rochefort

lundi 13 juillet 2026 · Rochefort

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Monument aux morts et port de plaisance
Ville
17300 Rochefort
Département
Charente-Maritime
Tarif

Rochefort

Fête nationale 13 juillet à Rochefort

Monument aux morts et port de plaisance Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 18:00:00
fin : 2026-07-13 01:30:00

Date(s) :
2026-07-13

Un rendez-vous pour célébrer ensemble la fête nationale !
Les festivités débuteront dès 18h avec le défilé, puis se poursuivront avec une grande soirée festive.
  .

Monument aux morts et port de plaisance Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 65 00  mairie@ville-rochefort.fr

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English : National Day 13 July in Rochefort

An event to celebrate the National Day together!
Festivities will begin at 5 p.m. with the parade, followed by a lively evening of music and celebration with a DJ.

L’événement Fête nationale 13 juillet à Rochefort Rochefort a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Rochefort Océan

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