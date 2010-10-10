Visite théâtralisée Ferdinand Arnodin, le retour ! avenue Jacques Demy Rochefort
Visite théâtralisée Ferdinand Arnodin, le retour ! avenue Jacques Demy Rochefort jeudi 9 juillet 2026.
Rochefort
Visite théâtralisée Ferdinand Arnodin, le retour !
avenue Jacques Demy Pôle d’accueil au pied du pont Transbordeur Rochefort Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-09 17:30:00
fin : 2026-08-27 19:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Traversez les époques au cours d’une déambulation autour du pont Transbordeur. Suivez les personnages sur la nacelle du pont et découvrez l’histoire de ce géant d’acier.
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avenue Jacques Demy Pôle d’accueil au pied du pont Transbordeur Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 84 37 28 contact@pont-transbordeur.fr
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English : Dramatised visit: Ferdinand Arnodin, the comeback
Cross the ages during a walk around the Transbordeur Bridge. Follow the characters on the gondola of the Transbordeur Bridge and discover the history of this steel giant.
L’événement Visite théâtralisée Ferdinand Arnodin, le retour ! Rochefort a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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