Visite théâtralisée Ferdinand Arnodin, le retour ! avenue Jacques Demy Rochefort

Rochefort

Visite théâtralisée Ferdinand Arnodin, le retour !

avenue Jacques Demy Pôle d’accueil au pied du pont Transbordeur Rochefort Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-09 17:30:00

fin : 2026-08-27 19:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Traversez les époques au cours d’une déambulation autour du pont Transbordeur. Suivez les personnages sur la nacelle du pont et découvrez l’histoire de ce géant d’acier.

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avenue Jacques Demy Pôle d’accueil au pied du pont Transbordeur Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 84 37 28 contact@pont-transbordeur.fr

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English : Dramatised visit: Ferdinand Arnodin, the comeback

Cross the ages during a walk around the Transbordeur Bridge. Follow the characters on the gondola of the Transbordeur Bridge and discover the history of this steel giant.

L’événement Visite théâtralisée Ferdinand Arnodin, le retour ! Rochefort a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Rochefort Océan