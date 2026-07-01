Fête Nationale à Rochefort Océan Rochefort
lundi 13 juillet 2026 · Rochefort
Informations pratiques
Rochefort
Fête Nationale à Rochefort Océan
Communes de Rochefort Océan Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-13
Manifestations organisées les 13 et 14 juillet retraites aux flambeaux, concerts, animations …
.
Communes de Rochefort Océan Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 99 08 60 contact@rochefort-ocean.com
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English : National Day in Rochefort Ocean
Events organised on 13 and 14 July: torchlight processions, concerts, etc.
L’événement Fête Nationale à Rochefort Océan Rochefort a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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