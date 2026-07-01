Informations pratiques

Rochefort

Fête Nationale à Rochefort Océan

Communes de Rochefort Océan Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-13

Manifestations organisées les 13 et 14 juillet retraites aux flambeaux, concerts, animations …

.

Communes de Rochefort Océan Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 99 08 60 contact@rochefort-ocean.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : National Day in Rochefort Ocean

Events organised on 13 and 14 July: torchlight processions, concerts, etc.

L’événement Fête Nationale à Rochefort Océan Rochefort a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Rochefort Océan