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Chansons Les filles de l’ouest chemin de la Vieille Forme Rochefort

Chansons Les filles de l’ouest chemin de la Vieille Forme Rochefort mercredi 15 juillet 2026.

Lieu
chemin de la Vieille Forme
Adresse
Le Clos
Ville
17300 Rochefort
Département
Charente-Maritime
Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Tarif

Rochefort

Chansons Les filles de l’ouest

chemin de la Vieille Forme Le Clos Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 19:30:00
fin : 2026-07-15 23:30:00

Date(s) :
2026-07-15

Le groupe *Les Filles de l’Ouest* mêle chanson française et musiques du monde lors des Mercredis du Clos , concerts locaux dans un nouvel espace extérieur à l’arrière de la grande salle.
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chemin de la Vieille Forme Le Clos Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   leclos@mailo.com

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English : Girls from the West songs

The group *Les Filles de l’Ouest* mixes French song and world music during the *Mercredis du Clos*, local concerts in a new outdoor space at the back of the main hall.

L’événement Chansons Les filles de l’ouest Rochefort a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Rochefort Océan

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