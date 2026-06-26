Chansons Les filles de l’ouest chemin de la Vieille Forme Rochefort mercredi 15 juillet 2026.

Rochefort

Chansons Les filles de l’ouest

chemin de la Vieille Forme Le Clos Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 19:30:00

fin : 2026-07-15 23:30:00

Date(s) :

2026-07-15

Le groupe *Les Filles de l’Ouest* mêle chanson française et musiques du monde lors des Mercredis du Clos , concerts locaux dans un nouvel espace extérieur à l’arrière de la grande salle.

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chemin de la Vieille Forme Le Clos Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine leclos@mailo.com

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English : Girls from the West songs

The group *Les Filles de l’Ouest* mixes French song and world music during the *Mercredis du Clos*, local concerts in a new outdoor space at the back of the main hall.

L’événement Chansons Les filles de l’ouest Rochefort a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Rochefort Océan