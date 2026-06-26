Chansons Les filles de l’ouest chemin de la Vieille Forme Rochefort
Chansons Les filles de l’ouest chemin de la Vieille Forme Rochefort mercredi 15 juillet 2026.
Rochefort
Chansons Les filles de l’ouest
chemin de la Vieille Forme Le Clos Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 19:30:00
fin : 2026-07-15 23:30:00
Date(s) :
2026-07-15
Le groupe *Les Filles de l’Ouest* mêle chanson française et musiques du monde lors des Mercredis du Clos , concerts locaux dans un nouvel espace extérieur à l’arrière de la grande salle.
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chemin de la Vieille Forme Le Clos Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine leclos@mailo.com
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English : Girls from the West songs
The group *Les Filles de l’Ouest* mixes French song and world music during the *Mercredis du Clos*, local concerts in a new outdoor space at the back of the main hall.
L’événement Chansons Les filles de l’ouest Rochefort a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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