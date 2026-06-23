Dédicace Denis Lacouture LIBRAIRIE PIERRE LOTI Rochefort

Rochefort

Dédicace Denis Lacouture

LIBRAIRIE PIERRE LOTI 111 rue de la République Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-04 13:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Denis Lacouture vient dédicacer son ouvrage Le Wharf de Cocoa de Saintes à Manhattan à la librairie Pierre Loti.

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LIBRAIRIE PIERRE LOTI 111 rue de la République Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 99 04 53 librairiepierreloti@wanadoo.fr

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English : Dedication: Denis Lacouture

Denis Lacouture will be signing copies of his book, *Le Wharf de Cocoa de Saintes à Manhattan*, at the Pierre Loti bookstore.

L’événement Dédicace Denis Lacouture Rochefort a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme Rochefort Océan