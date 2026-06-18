Concert Quintana Dead Blues eXperience Place Amiral Dupont Rochefort

Rochefort

Concert Quintana Dead Blues eXperience

Place Amiral Dupont Le Rade de la Méduse Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 19:30:00

fin : 2026-07-23 22:30:00

Date(s) :

2026-07-23

Ce duo déchaîné mélange Rock’n’Roll, Grunge et Heavy Blues dans une déferlante de riffs puissants et d’énergie brute. Une expérience électrique et intense à vivre en live.

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Place Amiral Dupont Le Rade de la Méduse Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact@les-meduses.com

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English : Concert Quintana Dead Blues eXperience

This wild duo blends rock ’n’ roll, grunge and heavy blues in a torrent of powerful riffs and raw energy. An electrifying and intense experience to be enjoyed live.

L’événement Concert Quintana Dead Blues eXperience Rochefort a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Rochefort Océan