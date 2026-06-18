Concert Quintana Dead Blues eXperience Place Amiral Dupont Rochefort
Concert Quintana Dead Blues eXperience Place Amiral Dupont Rochefort jeudi 23 juillet 2026.
Rochefort
Concert Quintana Dead Blues eXperience
Place Amiral Dupont Le Rade de la Méduse Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 19:30:00
fin : 2026-07-23 22:30:00
Date(s) :
2026-07-23
Ce duo déchaîné mélange Rock’n’Roll, Grunge et Heavy Blues dans une déferlante de riffs puissants et d’énergie brute. Une expérience électrique et intense à vivre en live.
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Place Amiral Dupont Le Rade de la Méduse Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact@les-meduses.com
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English : Concert Quintana Dead Blues eXperience
This wild duo blends rock ’n’ roll, grunge and heavy blues in a torrent of powerful riffs and raw energy. An electrifying and intense experience to be enjoyed live.
L’événement Concert Quintana Dead Blues eXperience Rochefort a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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