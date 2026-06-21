Concert Val Que Dalle place Amiral Dupont Rochefort

Rochefort

Concert Val Que Dalle

place Amiral Dupont Le Rade de la Méduse Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 19:30:00

fin : 2026-07-18 22:30:00

Date(s) :

2026-07-18

Entre énergie punk, influences des années 80 et humour décalé, Val Que Dalle livre des concerts explosifs et résolument festifs. Un groupe nantais qui transforme chaque scène en piste de danse.

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place Amiral Dupont Le Rade de la Méduse Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact@les-meduses.com

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English : Concert Val Que Dalle

Combining punk energy, 80s influences and offbeat humour, Val Que Dalle deliver explosive and thoroughly festive live shows. This Nantes-based band turns every stage into a dance floor.

L’événement Concert Val Que Dalle Rochefort a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Rochefort Océan