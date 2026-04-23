Rochefort

Rendez-vous électro

Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-16 20:30:00

fin : 2026-07-17 23:30:00

Date(s) :

2026-07-16

Venez passer une soirée conviviale dans un espace bucolique, à la rencontre des DJs de L’Electro School Rochefort Océan et d’artistes invités, tout aussi surprenants, le 16 juillet à Champagne et 17 juillet à Port des Barques.

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Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 17 80 musiquesactuelles@agglo-rochefortocean.fr

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English : Electro rendezvous

Come and enjoy a fun evening in a picturesque setting, where you can meet the DJs from L’Electro School Rochefort Océan and some equally impressive guest artists, on 16 July in Champagne and 17 July in Port des Barques.

L’événement Rendez-vous électro Rochefort a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Rochefort Océan