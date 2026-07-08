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AGENDA · Rochefort

Exposition L’Asie Imaginaire Galerie Aurore Rochefort

samedi 18 juillet 2026 · Galerie Aurore · Rochefort

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Galerie Aurore
Adresse
40 rue Jean Jaurès
Ville
17300 Rochefort
Département
Charente-Maritime
Tarif

Rochefort

Exposition L’Asie Imaginaire

Galerie Aurore 40 rue Jean Jaurès Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 10:00:00
fin : 2026-07-31 18:00:00

Date(s) :
2026-07-18

Exposition pluri artistes.
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Galerie Aurore 40 rue Jean Jaurès Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 84 93 64  laura.ragno@yahoo.fr

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English : The Imaginary Asia Expo

Group exhibition.

L’événement Exposition L’Asie Imaginaire Rochefort a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Rochefort Océan

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