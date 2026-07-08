AGENDA · Rochefort
Exposition L’Asie Imaginaire Galerie Aurore Rochefort
samedi 18 juillet 2026 · Galerie Aurore · Rochefort
Informations pratiques
Rochefort
Exposition L’Asie Imaginaire
Galerie Aurore 40 rue Jean Jaurès Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 10:00:00
fin : 2026-07-31 18:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Exposition pluri artistes.
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Galerie Aurore 40 rue Jean Jaurès Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 84 93 64 laura.ragno@yahoo.fr
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English : The Imaginary Asia Expo
Group exhibition.
L’événement Exposition L’Asie Imaginaire Rochefort a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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