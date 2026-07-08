Noctambulations L’arsenal, trois siècles d’aventures et d’inventions. Rochefort
mardi 21 juillet 2026 · Rochefort
Informations pratiques
Rochefort
Noctambulations L’arsenal, trois siècles d’aventures et d’inventions.
porte de l’Arsenal, avenue Charles de Gaulle Rochefort Charente-Maritime
Tarif : 9.5 – 9.5 – 9.5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-21 21:30:00
fin : 2026-08-25 23:00:00
Date(s) :
2026-07-21
Nouveau parcours, nouveau thème !
Chaque été, le service patrimoine de la Ville de Rochefort propose des visites nocturnes mêlant patrimoine et spectacle vivant.
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porte de l’Arsenal, avenue Charles de Gaulle Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 91 60 hebre@ville-rochefort.fr
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English : Night-time wanderings: The Arsenal three centuries of adventure and invention.
A new route, a new theme!
Every summer, the City of Rochefort’s Heritage Department organises evening tours combining heritage and live entertainment.
L’événement Noctambulations L’arsenal, trois siècles d’aventures et d’inventions. Rochefort a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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