Concert Afina duo Café de la gare La Forest-Landerneau

La Forest-Landerneau

Concert Afina duo

Café de la gare 11 Route de Beg Ar Groas La Forest-Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 20:00:00

fin : 2026-05-22 21:30:00

Date(s) :

2026-05-22

Au carrefour poétique de la Bretagne, du jazz et des rythmes latino, brésiliens notamment, AfinaDUO associe la chanteuse Kathia (auteur des textes et de la plupart des mélodies ici chantés) et le guitariste Jean-Luc Roumier. Finistérien d’origine, celui qui, des années durant, fit les grandes heures du Vauban, à Brest, puis des clubs de la région parisienne, est de retour au bercail. Quel bonheur que d’entendre à nouveau ce toucher délicat et son impeccable sens de l’accompagnement. Il est ici au diapason de la voix de Kathia, qui se délecte de jeux de mots et jongle avec les langues, du français à l’espagnol, en passant par l’anglais. .

Café de la gare 11 Route de Beg Ar Groas La Forest-Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 20 20 80

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English : Concert Afina duo

L’événement Concert Afina duo La Forest-Landerneau a été mis à jour le 2026-04-17 par OT LANDERNEAU DAOULAS