Concert Alpert Verdi Route de Beg Ar Groas La Forest-Landerneau
Concert Alpert Verdi Route de Beg Ar Groas La Forest-Landerneau vendredi 5 juin 2026.
La Forest-Landerneau
Concert Alpert Verdi
Route de Beg Ar Groas Café de la gare La Forest-Landerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 20:00:00
fin : 2026-06-05 22:00:00
Date(s) :
2026-06-05
Alpert Verdi est un artiste aux multiples facettes chanteur, musicien et journaliste, il explore les aspects les plus sombres et les plus contradictoires de la nature humaine. C’est un personnage décalé, provocateur, qui ne laisse pas indifférent. .
Route de Beg Ar Groas Café de la gare La Forest-Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 20 20 80
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English : Concert Alpert Verdi
L’événement Concert Alpert Verdi La Forest-Landerneau a été mis à jour le 2026-04-02 par OT LANDERNEAU DAOULAS
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