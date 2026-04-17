Karaoké Live Café de la gare La Forest-Landerneau
Karaoké Live Café de la gare La Forest-Landerneau vendredi 19 juin 2026.
La Forest-Landerneau
Karaoké Live
Café de la gare 11 Route de Beg Ar Groas La Forest-Landerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19 23:30:00
Date(s) :
2026-06-19
Venez chanter avec Michel, guitariste qui vous accompagnera avec talent et bienveillance pour devancer la fête de la musique ! .
Café de la gare 11 Route de Beg Ar Groas La Forest-Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 20 20 80
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English :
L’événement Karaoké Live La Forest-Landerneau a été mis à jour le 2026-04-17 par OT LANDERNEAU DAOULAS