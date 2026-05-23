Fête de la musique à La Forest-Landerneau La Forest-Landerneau
Fête de la musique à La Forest-Landerneau La Forest-Landerneau samedi 20 juin 2026.
La Forest-Landerneau
Fête de la musique à La Forest-Landerneau
Le bourg La Forest-Landerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Préparez-vous à faire vibrer vos oreilles et vos cordes vocales la Fête de la Musique s’invite à La Forest-Landerneau pour une soirée pleine d’énergie et de partage !
– Dès 16h30 place à la scène locale avec la chorale, les chœurs des enfants de l’école publique, guitares et percussions qui donneront le ton dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
– À partir de 20h le Karaoké Social Club prend le relais et vous invite à monter le volume que vous soyez diva d’un soir ou chanteur sous la douche, c’est le moment de briller !
– Et pour finir en beauté, le DJ vous ouvre ses platines proposez vos morceaux préférés et laissez-vous emporter jusqu’au bout de la nuit.
– Foodtrucks et boissons sur place pour vous faire plaisir !
Une soirée festive, intergénérationnelle et 100 % musicale vous attend…! .
Le bourg La Forest-Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 20 21 43
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English :
L’événement Fête de la musique à La Forest-Landerneau La Forest-Landerneau a été mis à jour le 2026-05-23 par OT LANDERNEAU DAOULAS
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