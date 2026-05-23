La Forest-Landerneau

Fête de la musique à La Forest-Landerneau

Le bourg La Forest-Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Préparez-vous à faire vibrer vos oreilles et vos cordes vocales la Fête de la Musique s’invite à La Forest-Landerneau pour une soirée pleine d’énergie et de partage !

– Dès 16h30 place à la scène locale avec la chorale, les chœurs des enfants de l’école publique, guitares et percussions qui donneront le ton dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

– À partir de 20h le Karaoké Social Club prend le relais et vous invite à monter le volume que vous soyez diva d’un soir ou chanteur sous la douche, c’est le moment de briller !

– Et pour finir en beauté, le DJ vous ouvre ses platines proposez vos morceaux préférés et laissez-vous emporter jusqu’au bout de la nuit.

– Foodtrucks et boissons sur place pour vous faire plaisir !

Une soirée festive, intergénérationnelle et 100 % musicale vous attend…! .

Le bourg La Forest-Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 20 21 43

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English :

L’événement Fête de la musique à La Forest-Landerneau La Forest-Landerneau a été mis à jour le 2026-05-23 par OT LANDERNEAU DAOULAS