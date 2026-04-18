Bal folk au Café de la gare Café de la gare La Forest-Landerneau
Bal folk au Café de la gare Café de la gare La Forest-Landerneau dimanche 14 juin 2026.
La Forest-Landerneau
Bal folk au Café de la gare
Café de la gare 11 Route de Beg Ar Groas La Forest-Landerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 18:00:00
fin : 2026-06-14 20:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Venez écouter les musiciens et danser au son des morceaux de bal folk !
(bourrées, mazurkas, valses, polska, scottisch, cercle circassien, etc.) .
Café de la gare 11 Route de Beg Ar Groas La Forest-Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 20 20 80
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English :
L’événement Bal folk au Café de la gare La Forest-Landerneau a été mis à jour le 2026-04-18 par OT LANDERNEAU DAOULAS
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