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Bal folk au Café de la gare Café de la gare La Forest-Landerneau

Bal folk au Café de la gare Café de la gare La Forest-Landerneau dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Café de la gare

Adresse : 11 Route de Beg Ar Groas

Ville : 29800 La Forest-Landerneau

Département : Finistère

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

La Forest-Landerneau

Bal folk au Café de la gare

Café de la gare 11 Route de Beg Ar Groas La Forest-Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 18:00:00
fin : 2026-06-14 20:00:00

Date(s) :
2026-06-14

Venez écouter les musiciens et danser au son des morceaux de bal folk !
(bourrées, mazurkas, valses, polska, scottisch, cercle circassien, etc.)   .

Café de la gare 11 Route de Beg Ar Groas La Forest-Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 20 20 80 

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English :

L’événement Bal folk au Café de la gare La Forest-Landerneau a été mis à jour le 2026-04-18 par OT LANDERNEAU DAOULAS

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