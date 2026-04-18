Bal folk au Café de la gare Café de la gare La Forest-Landerneau

La Forest-Landerneau

Bal folk au Café de la gare

Café de la gare 11 Route de Beg Ar Groas La Forest-Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 18:00:00

fin : 2026-06-14 20:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Venez écouter les musiciens et danser au son des morceaux de bal folk !

(bourrées, mazurkas, valses, polska, scottisch, cercle circassien, etc.) .

Café de la gare 11 Route de Beg Ar Groas La Forest-Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 20 20 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Bal folk au Café de la gare La Forest-Landerneau a été mis à jour le 2026-04-18 par OT LANDERNEAU DAOULAS