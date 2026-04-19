Marche énergétique au fil des saisons Parking de la Gare La Forest-Landerneau

La Forest-Landerneau

Marche énergétique au fil des saisons

Parking de la Gare La Gare La Forest-Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05 10:00:00

fin : 2026-05-13 12:00:00

Date(s) :

2026-05-05 2026-05-13 2026-06-13 2026-06-18 2026-06-26 2026-07-04 2026-07-10 2026-07-16 2026-07-28 2026-08-07 2026-08-18

La marche énergétique permet d’harmoniser le système nerveux, de trouver du calme, de la détente, et de fluidifier le passage de l’énergie dans le corps.

Les participants dissipent les blocages au fil des séances et retrouvent leur vitalité et la concentration.

La marche énergétique alterne

– des invitations à marcher en conscience de la respiration, issue de la marche afghane,

– avec des haltes de pratique d’exercices de Qi Gong et de Yoga.

La mise en mouvement est pratiquée en douceur, en lenteur, avec l’accompagnement de la respiration, et à l’écoute de son corps.

Chacun peut venir, sans pré-requis. Il faut juste pouvoir marcher sur 2km.

Ces exercices se basent sur le calendrier de la médecine traditionnelle chinoise. Des périodes de trois semaines s’intercalent entre chaque saison. Les dates sont donc différentes de notre calendrier occidental.

La nature nous offre un espace de connexion avec notre rythme naturel, et les sorties ont lieu en forêt ou sur les sentiers côtiers de la communauté de commune. .

Parking de la Gare La Gare La Forest-Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 6 03 26 72 02

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English : Marche énergétique au fil des saisons

L’événement Marche énergétique au fil des saisons La Forest-Landerneau a été mis à jour le 2026-04-16 par OT LANDERNEAU DAOULAS