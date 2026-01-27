Découverte en famille les trésors du bord de l’Elorn La Forest-Landerneau
Découverte en famille les trésors du bord de l’Elorn La Forest-Landerneau mercredi 22 avril 2026.
parking de la gare La Forest-Landerneau Finistère
Début : 2026-04-22 10:00:00
fin : 2026-04-22 12:00:00
2026-04-22
Sur le sentier de randonnée, sur 1.5 km en aller-retour, enfant à partir de 3 ans, et adulte sont invités à un festival de saveurs, de couleurs, d’odeurs, de sensations tactiles, et de sonorités.
La balade a lieu dans une zone Natura 2000, un refuge de biodiversité qui mêle les eaux douces et les eaux de mer. La faune la flore, et les roches émerveillent à chaque halte.
Chacun(e) est invité(e) à marcher, s’équilibrer, grimper, enjamber, lancer, empiler, creuser, modeler, et chacun(e) est invité(e) à se salir .
Enfilez les bottes, mettez des vêtements usés, apportez un sac à dos, avec une gourde remplie d’eau, des petits sacs pour une éventuelle collecte, et venez partager votre bonne humeur.
Les appareils photos sont aussi les bienvenus.
– Nombre de places limité.
– Réservation obligatoire. .
