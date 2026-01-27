Découverte en famille les trésors du bord de l’Elorn La Forest-Landerneau

Découverte en famille les trésors du bord de l’Elorn

parking de la gare La Forest-Landerneau Finistère

Sur le sentier de randonnée, sur 1.5 km en aller-retour, enfant à partir de 3 ans, et adulte sont invités à un festival de saveurs, de couleurs, d’odeurs, de sensations tactiles, et de sonorités.

La balade a lieu dans une zone Natura 2000, un refuge de biodiversité qui mêle les eaux douces et les eaux de mer. La faune la flore, et les roches émerveillent à chaque halte.

Chacun(e) est invité(e) à marcher, s’équilibrer, grimper, enjamber, lancer, empiler, creuser, modeler, et chacun(e) est invité(e) à se salir .

Enfilez les bottes, mettez des vêtements usés, apportez un sac à dos, avec une gourde remplie d’eau, des petits sacs pour une éventuelle collecte, et venez partager votre bonne humeur.

Les appareils photos sont aussi les bienvenus.

– Nombre de places limité.

– Réservation obligatoire. .

