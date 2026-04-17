Théâtre Cabaret Brestoa Café de la gare La Forest-Landerneau

La Forest-Landerneau

Théâtre Cabaret Brestoa

Café de la gare 11 Route de Beg Ar Groas La Forest-Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 18:00:00

fin : 2026-05-08 19:30:00

Date(s) :

2026-05-08

Les 6 comédiens, interprètes ou musiciens proposent un spectacle de chants et monologues pittoresques issus de la tradition brestoise, souvent écrits ou adaptés par nos soins (de Desproges, H Hamon, La Fontaine, Corneille).

Nous avons retrouvé de vieilles chansons brestoises, gouailleuses ou nostalgiques. Les textes sont piquants et imagés. Xavier Grall, Mac Orlan ou Prévert nous assurent également des ponctuations

poétiques bienvenues.

Durée 1h10 environ. .

Café de la gare 11 Route de Beg Ar Groas La Forest-Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 20 20 80

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English : Théâtre Cabaret Brestoa

L’événement Théâtre Cabaret Brestoa La Forest-Landerneau a été mis à jour le 2026-04-17 par OT LANDERNEAU DAOULAS