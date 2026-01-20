Exploration en famille sur le thème de l’eau parking Kerjean-Mesguen La Forest-Landerneau

Exploration en famille sur le thème de l’eau

parking Kerjean-Mesguen Bois de Coat Mez La Forest-Landerneau Finistère

Début : 2026-02-20 10:00:00

fin : 2026-02-20 12:00:00

Date(s) :

2026-02-20

Sur un circuit de 1,5 km, l’enfant à partir de 3 ans, accompagné d’un adulte référant, est invité à explorer l’eau, de la gouttelette au ruisseau, en passant par un lavoir et par une mare.

L’eau est indispensable à la vie. Le cycle de l’eau est expliqué simplement, et chacun est invité à comprendre l’association naturelle entre l’eau et la forêt.

Les feuilles, les pommes de pin, les plumes, les bâtons ramassés en chemin permettent l’exploration et les jeux.

La motricité de l’enfant s’exerce librement au fil des opportunités proposées par la forêt.

Des activités ludiques avec l’eau complètent la sortie.

Enfilez les bottes, prévoyez la gourde remplie d’eau dans le sac à dos, et un petit sac pour les collectes.

Les appareils photos sont aussi les bienvenus.

– Nombre de places limité.

– Réservation obligatoire.

– Suite à votre réservation, un lien google maps vous sera envoyé pour trouver le lieu de rendez-vous. .

parking Kerjean-Mesguen Bois de Coat Mez La Forest-Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 6 03 26 72 02

