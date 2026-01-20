A la découverte des animaux visibles et invisibles en famille parking du bois de Coat Mez La Forest-Landerneau

A la découverte des animaux visibles et invisibles en famille

Sur un circuit de 2 km, l’enfant à partir de 3 ans, accompagné d’un adulte référent est invité à explorer le Bois de La Forest Landerneau à la découverte des animaux visibles et invisibles.

L’imaginaire et les connaissances sur les animaux sont évoqués.

Des ateliers ludiques sont proposés.

Tout au long des chemins, les uns et les autres observent, écoutent les animaux, et cherchent des indices de la vie animale ( empreintes, excréments, restes de repas).

Cette sortie est aussi l’occasion de découvrir ou re-découvrir les sculptures de Gérard Le Hir, artiste forestois.

C’est avant tout un moyen pour passer du temps en forêt et profiter de ses bienfaits.

Enfilez les bottes, prévoyez la gourde remplie d’eau dans le sac à dos, couvrez-vous de vêtements longs et venez observer la nature.

– Nombre de places limité.

– Réservation obligatoire.

– Suite à votre réservation, un envoi de lien google maps sera effectué pour trouver le lieu de rendez-vous. .

parking du bois de Coat Mez Lieu-dit Mez-Bernard La Forest-Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 6 03 26 72 02

