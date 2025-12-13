Concert Ali Cora, musique malienne Place de l’Eglise Madame Les Moutiers-en-Retz

Les Moutiers-en-Retz

Concert Ali Cora, musique malienne

Place de l’Eglise Madame Eglise Saint-Pierre Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 21:00:00

fin : 2026-07-29 21:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Concert de musique malienne avec Ali Cora, dans le cadre du festival Les Mercredis de Prigny aux Moutiers-en-Retz.

Programmation 2026 en cours d’élaboration, encore un peu de patience…

Nos conseils pour assister aux concerts des Mercredis de Prigny

apportez votre coussin pour être assis confortablement

arrivez en avance pour être bien placé (entrée dans la limite des places disponibles)

si vous venez en voiture, vous pouvez stationner sur les parkings rue des Lutins (prendre la rue entre l’office de tourisme et l’agence postale)

Informations pratiques

une participation libre est demandée (prévoyez des espèces)

pas de réservation possible, premiers arrivés, premiers placés !

durant la restauration de la chapelle de Prigny, tous les concerts sont programmés à l’église Saint-Pierre sur la place de l’Eglise Madame aux Moutiers-en-Retz.

Le programme complet du festival Les Mercredis de Prigny est à retrouver ici !

Découvrez ici tous les évènements programmés aux Moutiers-en-Retz. .

Place de l’Eglise Madame Eglise Saint-Pierre Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire lesmercredisdeprigny@yahoo.fr

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English :

Malian music concert with Ali Cora, as part of the Les Mercredis de Prigny festival in Les Moutiers-en-Retz.

L’événement Concert Ali Cora, musique malienne Les Moutiers-en-Retz a été mis à jour le 2026-05-12 par I_OT Pornic