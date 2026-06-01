Concert Almoria LANCON Lançon

Lançon

Concert Almoria

LANCON Eglise de Lançon Lançon Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 17:30:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

La mairie de Lançon vous convie à un concert dans sa petite Église avec le Trio Almoria.

Ce trio acoustique revisite des univers aussi variés que les génériques de dessins animés, la musique classique ou les traditions musicales turques.

Un apéritif sera offert par la mairie après le concert.

Participation libre Nombre de places limité Sans réservation .

LANCON Eglise de Lançon Lançon 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 69 28 41 35

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Mairie de Lançon invites you to a concert in its small church with the Almoria Trio.

This acoustic trio revisits worlds as varied as cartoon themes, classical music and Turkish musical traditions.

An aperitif will be offered by the town hall after the concert.

L’événement Concert Almoria Lançon a été mis à jour le 2026-05-30 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65