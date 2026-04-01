Concert Alto Le Noyer
Concert Alto Le Noyer jeudi 23 avril 2026.
Le Noyer
Concert Alto
Le Noyer Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 19:00:00
fin : 2026-04-23
Date(s) :
2026-04-23
Venez écouter le concert alto sur le romantisme allemand.
Venez écouter le concert alto sur le romantisme allemand interprétés par Gabrielle Borde, alto et Matteo Carminati, pianoforte. .
Le Noyer 18260 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 74 34
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English :
Come and listen to the viola concert on German Romanticism.
L’événement Concert Alto Le Noyer a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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