Le Noyer

Concert Alto

Le Noyer Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 19:00:00

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

Venez écouter le concert alto sur le romantisme allemand.

Venez écouter le concert alto sur le romantisme allemand interprétés par Gabrielle Borde, alto et Matteo Carminati, pianoforte. .

Le Noyer 18260 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 74 34

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English :

Come and listen to the viola concert on German Romanticism.

L’événement Concert Alto Le Noyer a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme du Grand Sancerrois