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Concert Alto Le Noyer

Concert Alto Le Noyer

Concert Alto Le Noyer jeudi 23 avril 2026.

Ville : 18260 Le Noyer

Département : Cher

Début : jeudi 23 avril 2026

Fin : jeudi 23 avril 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Gratuit

Le Noyer

Concert Alto

Le Noyer Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 19:00:00
fin : 2026-04-23

Date(s) :
2026-04-23

Venez écouter le concert alto sur le romantisme allemand.
Venez écouter le concert alto sur le romantisme allemand interprétés par Gabrielle Borde, alto et Matteo Carminati, pianoforte.   .

Le Noyer 18260 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 74 34 

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English :

Come and listen to the viola concert on German Romanticism.

L’événement Concert Alto Le Noyer a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme du Grand Sancerrois

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