Concert AMA Cumbia Camping des Oliviers Sahune
Concert AMA Cumbia Camping des Oliviers Sahune vendredi 21 août 2026.
Sahune
Concert AMA Cumbia
Camping des Oliviers 615 Route de Bramard Sahune Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 21:00:00
fin : 2026-08-21 22:30:00
Date(s) :
2026-08-21
Une escale solaire aux rythmes envoûtantes !
Au son des percussions et des guitares, le groupe A.M.A fait rayonner la Guinguette. Une musique irrésistible qui invite à la danse et à la convivialité !
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Camping des Oliviers 615 Route de Bramard Sahune 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 12 54 94 camping.lesoliviers26@gmail.com
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English :
A sunny stopover with bewitching rhythms!
To the sound of percussion and guitars, the group A.M.A brings the Guinguette to life. Irresistible music for dancing and conviviality!
L’événement Concert AMA Cumbia Sahune a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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