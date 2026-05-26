DJ Paul 404 (La Sahunaise) Camping des Oliviers Sahune

Sahune

DJ Paul 404 (La Sahunaise)

Camping des Oliviers 615 Route de Bramard Sahune Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 22:00:00

fin : 2026-09-05 00:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Electro Disco Groovy

Enfant du pays et pur Sahunais, Paul est un amoureux de musiques électroniques qui joue à domicile. Sa mission démocratiser le son qu’il aime et transformer la guinguette en dancefloor avec un mix Electro-Disco.

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Camping des Oliviers 615 Route de Bramard Sahune 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 12 54 94 camping.lesoliviers26@gmail.com

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English :

Groovy Electro Disco

A native of the region and pure Sahunais, Paul is an electronic music lover who plays at home. His mission: to democratize the sound he loves and transform the guinguette into a dancefloor with an Electro-Disco mix.

L’événement DJ Paul 404 (La Sahunaise) Sahune a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale