DJ Paul 404 (La Sahunaise) Camping des Oliviers Sahune
DJ Paul 404 (La Sahunaise) Camping des Oliviers Sahune dimanche 6 septembre 2026.
Sahune
DJ Paul 404 (La Sahunaise)
Camping des Oliviers 615 Route de Bramard Sahune Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 22:00:00
fin : 2026-09-05 00:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Electro Disco Groovy
Enfant du pays et pur Sahunais, Paul est un amoureux de musiques électroniques qui joue à domicile. Sa mission démocratiser le son qu’il aime et transformer la guinguette en dancefloor avec un mix Electro-Disco.
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Camping des Oliviers 615 Route de Bramard Sahune 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 12 54 94 camping.lesoliviers26@gmail.com
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English :
Groovy Electro Disco
A native of the region and pure Sahunais, Paul is an electronic music lover who plays at home. His mission: to democratize the sound he loves and transform the guinguette into a dancefloor with an Electro-Disco mix.
L’événement DJ Paul 404 (La Sahunaise) Sahune a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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