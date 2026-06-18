Concert Amalia Tournée à Vélo à Vouillé Vouillé
Concert Amalia Tournée à Vélo à Vouillé Vouillé vendredi 17 juillet 2026.
Vouillé
Concert Amalia Tournée à Vélo à Vouillé
2 Rue de la Poste Vouillé Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Concert Amalia Tournée à Vélo
Le 17 juillet 2026 à 19h dans l’Église de Vouillé
Gratuit .
2 Rue de la Poste Vouillé 79230 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 75 60 08
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English : Concert Amalia Tournée à Vélo à Vouillé
L’événement Concert Amalia Tournée à Vélo à Vouillé Vouillé a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Niort Marais Poitevin
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