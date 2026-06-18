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Concert Amalia Tournée à Vélo à Vouillé Vouillé

Concert Amalia Tournée à Vélo à Vouillé Vouillé

Concert Amalia Tournée à Vélo à Vouillé Vouillé vendredi 17 juillet 2026.

Adresse : 2 Rue de la Poste

Ville : 79230 Vouillé

Département : Deux-Sèvres

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Gratuit

Vouillé

Concert Amalia Tournée à Vélo à Vouillé

2 Rue de la Poste Vouillé Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:00:00
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

Concert Amalia Tournée à Vélo

Le 17 juillet 2026 à 19h dans l’Église de Vouillé

Gratuit   .

2 Rue de la Poste Vouillé 79230 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 75 60 08 

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English : Concert Amalia Tournée à Vélo à Vouillé

L’événement Concert Amalia Tournée à Vélo à Vouillé Vouillé a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Niort Marais Poitevin

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