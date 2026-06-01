Marché de producteurs à Vouillé Vouillé
Marché de producteurs à Vouillé Vouillé vendredi 26 juin 2026.
Vouillé
Marché de producteurs à Vouillé
Vouillé Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 16:00:00
fin : 2026-06-26 20:00:00
Date(s) :
2026-06-26
Marché de producteurs
Vendredi 26 juin 2026 à partir de 16h00, sur la Place des 5 Villages à Vouillé
Retrouvez les artisans de votre région .
Vouillé 79230 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 75 60 08
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English : Marché de producteurs à Vouillé
L’événement Marché de producteurs à Vouillé Vouillé a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Niort Marais Poitevin
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