Concert Amours, délices & orgues Domgermain Église Saint-Maurice de Domgermain Domgermain

Domgermain

Concert Amours, délices & orgues Domgermain

Église Saint-Maurice de Domgermain Rue de l’Église Domgermain Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-06 17:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Curiosité grammaticale !

Mais peut-être y a t-il un lien entre l’amour de l’orgue et le délice des sens en éveil par la musique …

Un rendez-vous musical autour de l’orgue historique de Domgermain, avec Dominique Dantand, titulaire de l’orgue historique de Vézelise.

En partenariat avec l’association des Amis de l’Orgue de Domgermain

Entrée libre et gratuiteTout public

0 .

Église Saint-Maurice de Domgermain Rue de l’Église Domgermain 54119 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 062210371

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English :

Grammatical curiosity!

But perhaps there’s a link between the love of the organ and the delight of the senses awakened by music…

A musical rendezvous around the historic Domgermain organ, with Dominique Dantand, titular of the historic Vézelise organ.

In partnership with the Association des Amis de l’Orgue de Domgermain

Free admission

L’événement Concert Amours, délices & orgues Domgermain Domgermain a été mis à jour le 2026-06-01 par MT TERRES TOULOISES