Informations pratiques

Villefranche-de-Rouergue

Concert An archet dans la base

10 rue Jacques Borelly Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-04

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Un concert acoustique de Rolka Bolart.

Une basse joué à l’archet sur zafou, branchée à une pédale loop, un voyage co(s)mique et poétique qui déjoue la gravité ! .

10 rue Jacques Borelly Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie labassecourvdr@gmail.com

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English :

An acoustic concert by Rolka Bolart.

L’événement Concert An archet dans la base Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-08-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)