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Concert An archet dans la base Villefranche-de-Rouergue

dimanche 4 octobre 2026 · Villefranche-de-Rouergue

Concert An archet dans la base Villefranche-de-Rouergue

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Adresse
10 rue Jacques Borelly
Ville
12200 Villefranche-de-Rouergue
Département
Aveyron
Tarif

Villefranche-de-Rouergue

Concert An archet dans la base

10 rue Jacques Borelly Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-04
fin : 2026-10-04

Date(s) :
2026-10-04

Un concert acoustique de Rolka Bolart.
Une basse joué à l’archet sur zafou, branchée à une pédale loop, un voyage co(s)mique et poétique qui déjoue la gravité !   .

10 rue Jacques Borelly Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie   labassecourvdr@gmail.com

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English :

An acoustic concert by Rolka Bolart.

L’événement Concert An archet dans la base Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-08-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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