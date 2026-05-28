Beach Party Restaurant Le Glacier Villefranche-de-Rouergue
vendredi 28 août 2026 · Villefranche-de-Rouergue
Informations pratiques
Villefranche-de-Rouergue
Beach Party Restaurant Le Glacier
3 place Jean Jaurès Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-28
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-28
Venez vibrer cet été à la Beach Party du Glacier !
En 2015, le Restaurant Le Glacier avait transformé la place Jean Jaurès en véritable paradis estival… Du sable fin sous les pieds, des palmiers, de la musique, des centaines de personnes réunies pour faire la fête jusqu’au bout de la nuit… Cette soirée est restée dans les mémoires de nombreux Villefranchois.ses
11 ans plus tard… Cédric et toute son équipe vous préparent quelque chose d’exceptionnel. Un événement qui sent bon l’été, la convivialité, la musique et les vacances… .
3 place Jean Jaurès Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 45 18 83
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English :
Come and have a blast this %E9t%E9 %E0 at the Glacier Beach Party!
L’événement Beach Party Restaurant Le Glacier Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-07-01 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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