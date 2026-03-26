Concert année 80 ça bouge dans le bourg Pairie Pierrefitte

Concert année 80 ça bouge dans le bourg

Pairie D135 Pierrefitte Deux-Sèvres

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

UN RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER !

Nous vous attendons nombreux pour une ambiance exceptionnelle avec une soirée concert année 80 pour laquelle 3 artistes se succèderont Mario Ramsamy, Boule et Cin’s Faro! La billetterie est disponible UNIQUEMENT en ligne, pas de vente de billet sur place.

UN RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER !

Nous vous attendons nombreux pour une ambiance exceptionnelle avec une soirée concert année 80 pour laquelle 3 artistes se succèderont Mario Ramsamy, Boule et Cin’s Faro!

Buvette et petite restauration sur place.

Une précision importante pour que tout le monde puisse en profiter La billetterie est disponible UNIQUEMENT en ligne. Il n’y aura aucune vente de billets sur place le jour de l’événement. DONC pensez à réserver vos entrées dès maintenant pour garantir votre présence avec nous !

Nous avons hâte de vous y retrouver !

#MarioRamsamy #Boule #CinsFaro #Pierrefitte #EvenementPierrefitte #1erAout .

Pairie D135 Pierrefitte 79330 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 14 38 33 Pierrefitteenfete@gmail.com

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English : Concert année 80 ça bouge dans le bourg

AN EVENT NOT TO BE MISSED!

We’re looking forward to welcoming you to an exceptional 80s concert featuring 3 artists: Mario Ramsamy, Boule and Cin’s Faro! Tickets are available online ONLY, not on site.

L’événement Concert année 80 ça bouge dans le bourg Pierrefitte a été mis à jour le 2026-03-23 par ADT 79