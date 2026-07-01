Concert Années 70, show disco et Mike Brant Laveyron
dimanche 26 juillet 2026 · Laveyron
Informations pratiques
Laveyron
Concert Années 70, show disco et Mike Brant
Parc de la Ronceraie Laveyron Drôme
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 21:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Venez passer une belle soirée avec la compagnie Pericard pour ce superbe spectacle et danser sur leur chansons.
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Parc de la Ronceraie Laveyron 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 41 60 37
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English :
Come spend a wonderful evening with the Pericard troupe at this fantastic show and dance to their songs.
L’événement Concert Années 70, show disco et Mike Brant Laveyron a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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