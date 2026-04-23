Concert annuel de l’Ensemble Nebula Beblenheim
Concert annuel de l’Ensemble Nebula Beblenheim vendredi 12 juin 2026.
Beblenheim
Concert annuel de l’Ensemble Nebula
1 Place Oberlin Beblenheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-12 20:00:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Venez nombreux découvrir ou redécouvrir la richesse sonore du tuba et l’euphonium !
L’ensemble Nebula investit la salle des fêtes pour son concert annuel mettant à l’honneur l’euphonium et le tuba, ces instruments trop souvent méconnus du grand public.
Pour enrichir cette soirée, Nebula a le plaisir d’accueillir en première partie l’ensemble vocal Callisto, créant ainsi une belle complémentarité entre cuivres et voix.
Au programme des œuvres de styles et d’époques variés vous attendent, signées Tchaïkovsky, Glorieux, Zimmer, et bien d’autres compositeurs. De quoi séduire aussi bien les néophytes curieux que les mélomanes avertis.
Venez nombreux découvrir ou redécouvrir la richesse sonore de ces
instruments !
Entrée libre Participation au plateau appréciée. .
1 Place Oberlin Beblenheim 68980 Haut-Rhin Grand Est +33 6 84 35 41 31 ensemble.nebula@gmail.com
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English :
Come and discover or rediscover the rich sound of the tuba and euphonium!
L’événement Concert annuel de l’Ensemble Nebula Beblenheim a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr
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