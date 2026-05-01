Beblenheim

Pique-nique chez le Vigneron Indépendant d’Alsace Domaine Hartweg

39 rue Jean Macé Beblenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-24 10:30:00

fin : 2026-05-24 17:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Le principe du pique-nique est le suivant les visiteurs tirent le repas du sac, le vigneron indépendant fournit tables, bancs, abri éventuel, animations variées et bien entendu, le vin pour le pique-nique et les dégustations.

Au programme de cette journée

A partir de 10h30 Accueil au domaine et visite de cave

12h00 Apéritif au domaine offert

Restauration

Vente de tartes flambées par Hoplaflam

Mise à disposition de barbecues, les vins HARTWEG pour accompagner votre repas, des boissons (eau, jus de fruits, café…) seront proposées à la vente.

Espace couvert en cas de mauvais temps.

Découvertes de produits du terroir

Bar à cocktails par le Bar’th

Artisanat local par la Pie qui chante

Et… Animation musical par DJ Krunch !!!

De 13h30 à 16h30 visite de cave, dégustation de vins et balades commentées dans les vignes.

Toute la journée coin enfant (coloriages…) à disposition (les enfants restent sous la responsabilité des parents).

.

39 rue Jean Macé Beblenheim 68980 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 94 79 frank.hartweg@free.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The principle of the picnic is as follows: the visitors take the meal out of their bag, the independent winegrower provides tables, benches, possible shelter, various animations and of course, the wine for the picnic and the tasting.

L’événement Pique-nique chez le Vigneron Indépendant d’Alsace Domaine Hartweg Beblenheim a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr