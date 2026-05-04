Beblenheim

Journée cochon et sanglier à la broche

étang de pêche Beblenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-14 09:00:00

fin : 2026-06-14 16:00:00

Date(s) :

2026-06-14

L’Amicale de Pêche de Beblenheim vous propose une journée Cochon et sanglier à la broche . Profitez d’un dimanche convivial pour déguster un bon repas et pêcher ! .

étang de pêche Beblenheim 68980 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23

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English :

L’événement Journée cochon et sanglier à la broche Beblenheim a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr