Concert Antropoceno ! Par Müller et Makaroff, du Gotan Project Pôle d’interprétation de la Préhistoire Les Eyzies
vendredi 25 septembre 2026 · Pôle d'interprétation de la Préhistoire · Les Eyzies
Informations pratiques
Les Eyzies
Concert Antropoceno ! Par Müller et Makaroff, du Gotan Project
Pôle d’interprétation de la Préhistoire 30 Rue du Moulin Les Eyzies Dordogne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:30:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
20h30. Un spectacle immersif mêlant musique, visuels et récits pour questionner les liens entre l’humanité et les enjeux environnementaux actuels. Réservation en ligne. 10€ à 15€
Le Pôle est heureux d’accueillir Müller & Makaroff, deux des membres fondateurs du Gotan Project. Des artistes de renommée internationale pour un concert exceptionnel !
L’Anthropocène ? Ce n’est ni plus ni moins que l’époque actuelle de l’histoire de notre planète, celle dans laquelle nous devons vivre. Entrez dans l’univers hypnotique d’Antropoceno! le nouveau spectacle live de Müller & Makaroff (Gotan Project).
Fusionnant musiques et chansons d’avant-garde, visuels originaux et récits profonds, ce spectacle immersif explore l’intersection entre l’humanité, l’environnement et ses défis actuels.
Nombre de places limité. Réservation en ligne. .
Pôle d’interprétation de la Préhistoire 30 Rue du Moulin Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 06 97 contact@pole-prehistoire.com
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English : Concert Antropoceno ! Par Müller et Makaroff, du Gotan Project
8:30 p.m. An immersive performance blending music, visuals, and storytelling to explore the connections between humanity and today’s environmental challenges. Online reservations. 10? %E0 15?
L’événement Concert Antropoceno ! Par Müller et Makaroff, du Gotan Project Les Eyzies a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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