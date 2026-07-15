Concert Antton eta Anize Place centrale Tardets-Sorholus

Informations pratiques

Tardets-Sorholus

Concert Antton eta Anize

Place centrale Chez Piellenia Tardets-Sorholus Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 19:00:00

fin : 2026-08-14 20:30:00

Date(s) :

2026-08-14

Venez êtes attendus chez Piellenia à Tardets.

Ambiance conviviale, musique en terrasse et bons moments à partager. Venez nombreux. .

Place centrale Chez Piellenia Tardets-Sorholus 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 28

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English : Concert Antton eta Anize

L’événement Concert Antton eta Anize Tardets-Sorholus a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Pays Basque