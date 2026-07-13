Concert Iris folk Place centrale Tardets-Sorholus
dimanche 9 août 2026 · Place centrale · Tardets-Sorholus
Informations pratiques
Tardets-Sorholus
Concert Iris folk
Place centrale Chez Piellenia Tardets-Sorholus Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 19:00:00
fin : 2026-08-09 20:30:00
Date(s) :
2026-08-09
Venez êtes attendus chez Piellenia à Tardets.
Ambiance conviviale, musique en terrasse et bons moments à partager. Venez nombreux. .
Place centrale Chez Piellenia Tardets-Sorholus 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 28
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English : Concert Iris folk
L’événement Concert Iris folk Tardets-Sorholus a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme Pays Basque
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