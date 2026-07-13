UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Tardets-Sorholus

Concert Iris folk Place centrale Tardets-Sorholus

dimanche 9 août 2026 · Place centrale · Tardets-Sorholus

Concert Iris folk Place centrale Tardets-Sorholus

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Place centrale
Adresse
Chez Piellenia
Ville
64470 Tardets-Sorholus
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Tardets-Sorholus

Concert Iris folk

Place centrale Chez Piellenia Tardets-Sorholus Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 19:00:00
fin : 2026-08-09 20:30:00

Date(s) :
2026-08-09

Venez êtes attendus chez Piellenia à Tardets.
Ambiance conviviale, musique en terrasse et bons moments à partager. Venez nombreux.   .

Place centrale Chez Piellenia Tardets-Sorholus 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 28 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Iris folk

L’événement Concert Iris folk Tardets-Sorholus a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme Pays Basque

À voir aussi à Tardets-Sorholus (Pyrénées-Atlantiques)