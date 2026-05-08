Soirée tapas et musique Tardets-Sorholus
Soirée tapas et musique Tardets-Sorholus jeudi 13 août 2026.
Tardets-Sorholus
Soirée tapas et musique
Place centrale Tardets-Sorholus Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 18:30:00
fin : 2026-08-13 20:00:00
Date(s) :
2026-08-13
Vous êtes invités à Tardets.
Les restaurateurs de la place vous proposent une soirée conviviale où vous pourrez déguster 2 tapas et 1 verre de vin (blanc, rosé ou rouge) ou de bière ou une boisson sans alcool, pour une somme modique. Vous pourrez apprécier, également, des chants et danses basques. .
Place centrale Tardets-Sorholus 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 28
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English : Soirée tapas et musique
L’événement Soirée tapas et musique Tardets-Sorholus a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme Pays Basque
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