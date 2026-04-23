Concert apéro au kiosque avec Kriolinak Place Louis XIV Saint-Jean-de-Luz

Saint-Jean-de-Luz

Concert apéro au kiosque avec Kriolinak

Place Louis XIV Kiosque Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 11:30:00

fin : 2026-06-14 13:00:00

Date(s) :

2026-06-14

A partir du mois d’avril, et jusqu’au mois d’octobre, les concerts apéro sont de retours au kiosque.

Retrouvez tous les dimanches à partir de 11h30, une animation musicale orchestrée par un groupe local chants traditionnels basques, banda, concerts… viendront animer vos apéritifs sur la Place Louis XIV.

Profitez de ces concerts durant votre balade en centre-ville ou directement en terrasse.

Kriolinak est un groupe polyphonique, folk et traditionnel Basque. Le trio/quatuor de musiciens-chanteurs revisite le répertoire traditionnel, et crée de très beaux titres. Le groupe existe depuis plus de 30 ans, et a su se renouveler au fil des années, en gardant intact l’amour du chant, des belles voix, la complicité et le partage avec le public. .

Place Louis XIV Kiosque Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16

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English : Concert apéro au kiosque avec Kriolinak

L’événement Concert apéro au kiosque avec Kriolinak Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Pays Basque