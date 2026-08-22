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Concert Apple fizz Villefranche-de-Rouergue

vendredi 2 octobre 2026 · Villefranche-de-Rouergue

Concert Apple fizz Villefranche-de-Rouergue

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Adresse
10 rue Jacques Borelly
Ville
12200 Villefranche-de-Rouergue
Département
Aveyron
Tarif

Villefranche-de-Rouergue

Concert Apple fizz

10 rue Jacques Borelly Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-02
fin : 2026-10-02

Date(s) :
2026-10-02

Un trio vocal jazzy de la compagnie Alchymere.
3 femmes, 3 pomme, chantent leurs récits de voyages, d’amour et de vie. Venues d’ici et d’ailleurs, elles racontent leurs rêveries, leurs histoires croquantes et parfois acides.   .

10 rue Jacques Borelly Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie   labassecourvdr@gmail.com

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English :

A jazzy vocal trio from the Alchymere company.

L’événement Concert Apple fizz Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-08-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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