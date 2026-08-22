Informations pratiques

Villefranche-de-Rouergue

Concert Apple fizz

10 rue Jacques Borelly Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-02

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

Un trio vocal jazzy de la compagnie Alchymere.

3 femmes, 3 pomme, chantent leurs récits de voyages, d’amour et de vie. Venues d’ici et d’ailleurs, elles racontent leurs rêveries, leurs histoires croquantes et parfois acides. .

10 rue Jacques Borelly Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie labassecourvdr@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A jazzy vocal trio from the Alchymere company.

L’événement Concert Apple fizz Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-08-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)