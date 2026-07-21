Concert Arann Au New Club Lannemezan
samedi 1 août 2026 · Au New Club · Lannemezan
Informations pratiques
Lannemezan
Concert Arann
Au New Club 15 Rue Maréchal Juin Lannemezan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 19:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Pour fêter la première année d’ouverture du New Club, concert avec le groupe ARANN pour vous faire danser et chanter en mode rock ‘n’ roll !
Restauration possible en réservant au 05 62 39 80 04
.
Au New Club 15 Rue Maréchal Juin Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 80 04
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
To celebrate the New Club’s first anniversary, we’re hosting a concert featuring the band ARANN to get you dancing and singing along to some rock ‘n’ roll!
Food is available by reservation at 05 62 39 80 04
L’événement Concert Arann Lannemezan a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65
À voir aussi à Lannemezan (Hautes-Pyrénées)
- Petit déjeuner littéraire A la librairie Le Vent des Mots Lannemezan 1 août 2026
- Ciné-discussion Comics LANNEMEZAN Lannemezan 7 août 2026
- Petit déjeuner littéraire A la librairie Le Vent des Mots Lannemezan 8 août 2026
- Cinéma en Plein Air LANNEMEZAN Lannemezan 15 août 2026
- Petit déjeuner littéraire A la librairie Le Vent des Mots Lannemezan 15 août 2026