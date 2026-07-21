UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Lannemezan

Concert Arann Au New Club Lannemezan

samedi 1 août 2026 · Au New Club · Lannemezan

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Au New Club
Adresse
15 Rue Maréchal Juin
Ville
65300 Lannemezan
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif

Lannemezan

Concert Arann

Au New Club 15 Rue Maréchal Juin Lannemezan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 19:00:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Pour fêter la première année d’ouverture du New Club, concert avec le groupe ARANN pour vous faire danser et chanter en mode rock ‘n’ roll !
Restauration possible en réservant au 05 62 39 80 04
  .

Au New Club 15 Rue Maréchal Juin Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 80 04 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To celebrate the New Club’s first anniversary, we’re hosting a concert featuring the band ARANN to get you dancing and singing along to some rock ‘n’ roll!
Food is available by reservation at 05 62 39 80 04

L’événement Concert Arann Lannemezan a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65

À voir aussi à Lannemezan (Hautes-Pyrénées)