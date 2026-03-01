Concert Arcain Collective Bar associatif L’Ecurie Genêts

Concert Arcain Collective

Concert de Arcain Collective, trio de musique irlandaise. Ouvert de 16h à 21h, concert à 18h, dîner à partir de 19h. Réservation conseillée. .

Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts 50530 Manche Normandie +33 6 98 77 29 71 assolecurie@gmail.com

